Soirée choucroute Salle Thérèse Praet Doudeauville-en-Vexin

Soirée choucroute

Salle Thérèse Praet 13 rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Au menu

– Un apéritif offert,

– Une part de choucroute,

– Fromage,

– Un dessert,

– Un café. .

Salle Thérèse Praet 13 rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 73 72 32 07 cdf.doudeauville@gmail.com

