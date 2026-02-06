Soirée choucroute Salle Thérèse Praet Doudeauville-en-Vexin
Soirée choucroute
Salle Thérèse Praet 13 rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Au menu
– Un apéritif offert,
– Une part de choucroute,
– Fromage,
– Un dessert,
– Un café. .
Salle Thérèse Praet 13 rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 73 72 32 07 cdf.doudeauville@gmail.com
