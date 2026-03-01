Soirée choucroute du Judo de Lignières Lignières
samedi 28 mars 2026.
Soirée choucroute du Judo de Lignières
Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : Samedi 2026-03-28
2026-03-28
C’est le rendez-vous incontournable de l’année du judo la soirée choucroute concoctée par Nathalie du Café du commerce.
Soirée incontournable ! Rendez-vous à la choucroute à 20h au centre socio culturel. Partagez une soirée conviviale en famille ou entre amis. 22 .
Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 18 09 64
English :
It’s the highlight of the judo year: the sauerkraut evening concocted by Nathalie from Café du Commerce.
