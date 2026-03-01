Soirée choucroute du Judo de Lignières

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est le rendez-vous incontournable de l’année du judo la soirée choucroute concoctée par Nathalie du Café du commerce.

Soirée incontournable ! Rendez-vous à la choucroute à 20h au centre socio culturel. Partagez une soirée conviviale en famille ou entre amis. 22 .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 18 09 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the highlight of the judo year: the sauerkraut evening concocted by Nathalie from Café du Commerce.

L’événement Soirée choucroute du Judo de Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-02-22 par OT LIGNIERES