Soirée choucroute

Salle Amazone Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes d’Echauffour.

> Réservation obligatoire .

Salle Amazone Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée choucroute

L’événement Soirée choucroute Échauffour a été mis à jour le 2026-02-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault