Soirée choucroute Ermenonville

Soirée choucroute

1 Rue du Prince Radziwill Ermenonville Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La crêperie organise une soirée spéciale Choucroute !!!

Le Samedi 31 janvier 2026

⏰ ️A partir de 19h

Choucroute garnie avec 4 viandes Lard, Saucisse de Francfort, saucisse Fumée, Saucisson à l’ail

Bière locale de la Brasserie Sainte-Félicitée

☎️ 03.44.54.05.52

lacreperieduparc.net

La carte habituelle des galettes et des crêpes reste disponible pour ceux qui le souhaitent !!

1 Rue du Prince Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 05 52

English :

The crêperie is organizing a special Sauerkraut evening!!!!

? Saturday, January 31, 2026

? from 7pm

? Sauerkraut with 4 meats: Lard, Frankfurter, Smoked sausage, Garlic sausage

? Local beer from Brasserie Sainte-Félicitée

?? 03.44.54.05.52

? lacreperieduparc.net

? The usual menu of galettes and crêpes remains available for those who wish!

