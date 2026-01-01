Soirée choucroute Ermenonville
Soirée choucroute Ermenonville samedi 31 janvier 2026.
Soirée choucroute
1 Rue du Prince Radziwill Ermenonville Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
La crêperie organise une soirée spéciale Choucroute !!!
Le Samedi 31 janvier 2026
⏰ ️A partir de 19h
Choucroute garnie avec 4 viandes Lard, Saucisse de Francfort, saucisse Fumée, Saucisson à l’ail
Bière locale de la Brasserie Sainte-Félicitée
☎️ 03.44.54.05.52
lacreperieduparc.net
La carte habituelle des galettes et des crêpes reste disponible pour ceux qui le souhaitent !!
1 Rue du Prince Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 05 52
English :
The crêperie is organizing a special Sauerkraut evening!!!!
? Saturday, January 31, 2026
? from 7pm
? Sauerkraut with 4 meats: Lard, Frankfurter, Smoked sausage, Garlic sausage
? Local beer from Brasserie Sainte-Félicitée
?? 03.44.54.05.52
? lacreperieduparc.net
? The usual menu of galettes and crêpes remains available for those who wish!
L’événement Soirée choucroute Ermenonville a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois