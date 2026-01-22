Soirée choucroute et bal DJ salle des fêtes de Lagarde sur le Né Lagarde-sur-le-Né

Soirée choucroute et bal DJ

salle des fêtes de Lagarde sur le Né rue de la mairie Lagarde-sur-le-Né Charente

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

Le comité des fêtes de Lagarde sur le Né vous convie à sa traditionnelle Soirée choucroute animée par DJ Dam’s, avec bière à volonté.

+33 5 45 98 74 40 cfdlagarde@gmail.com

English : Soirée choucroute et bal DJ

The Lagarde sur le Né festival committee invites you to its traditional Sauerkraut Evening hosted by DJ Dam’s, with unlimited beer.

