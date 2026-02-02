Soirée Choucroute et Bieres Menetou-Râtel
Soirée Choucroute et Bieres Menetou-Râtel samedi 14 mars 2026.
Soirée Choucroute et Bieres
Menetou-Râtel Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée spéciale Choucroute et bieres !
Préparez-vous à une soirée inoubliable sous le signe du 14 mars !
Au programme
Repas
Animation DJ
Places limitées– Ne tardez pas à réserver !
Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 08 33 29
English :
Special 80s evening! Get ready for an unforgettable 80s party! On the program: A paella meal to tantalize your taste buds and DJ entertainment with the greatest hits of the 80s. Costume bonus: If you come in costume, we’ll give you a free aperitif!
L’événement Soirée Choucroute et Bieres Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois