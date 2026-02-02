Soirée Choucroute et Bieres

Menetou-Râtel Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée spéciale Choucroute et bieres !

Préparez-vous à une soirée inoubliable sous le signe du 14 mars !

Au programme

Repas

Animation DJ

Places limitées– Ne tardez pas à réserver !

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 08 33 29

English :

