Soirée choucroute et concerts Francescas

Le club de judo de l’Albret vous invite à une soirée choucroute conviviale et festive à la salle des fêtes de Francescas. Au programme, un repas gourmand autour de la choucroute, décliné en menus adultes et enfants, suivi d’une animation musicale avec concerts de Just Breath et Kill Keny pour prolonger la soirée dans une ambiance pop festive.

Un rendez-vous idéal pour partager un moment de convivialité entre amis ou en famille, autour d’un bon repas alsacien et de la musique.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 36 34 18

English : Soirée choucroute et concerts

Join us for a convivial and festive sauerkraut evening at the Francescas village hall. The program includes a gourmet sauerkraut meal, with menus for adults and children, followed by live music to prolong the evening in a warm and festive atmosphere.

