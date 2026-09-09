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Soirée choucroute et fête de la bière rue de la Mairie Marainviller

samedi 3 octobre 2026 · rue de la Mairie · Marainviller

Soirée choucroute et fête de la bière rue de la Mairie Marainviller

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
rue de la Mairie
Adresse
Salle polyvalente
Ville
54300 Marainviller
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
20 Tarif de base - plein tarif

Marainviller

Soirée choucroute et fête de la bière

rue de la Mairie Salle polyvalente Marainviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Soirée choucroute et fête de la bière. Réservation entre le 31 août et le 27 septembre 2026
Animations DJ, bières aromatisée. Apéritif choucroute, dessert et café.
Gratuit pour les – de 10 ans. 20 euros.Tout public
20  .

rue de la Mairie Salle polyvalente Marainviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 48 42 27 

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English :

Sauerkraut Night and Beer Festival. Reservations between August 31 and September 27, 2026
DJ entertainment, flavored beers. Sauerkraut appetizer, dessert, and coffee.
Free for children under 10. 20 euros.

L’événement Soirée choucroute et fête de la bière Marainviller a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS