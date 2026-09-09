Soirée choucroute et fête de la bière rue de la Mairie Marainviller

samedi 3 octobre 2026 · rue de la Mairie · Marainviller

Informations pratiques

Marainviller

Soirée choucroute et fête de la bière

rue de la Mairie Salle polyvalente Marainviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée choucroute et fête de la bière. Réservation entre le 31 août et le 27 septembre 2026

Animations DJ, bières aromatisée. Apéritif choucroute, dessert et café.

Gratuit pour les – de 10 ans. 20 euros.Tout public

20 .

rue de la Mairie Salle polyvalente Marainviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 48 42 27

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English :

Sauerkraut Night and Beer Festival. Reservations between August 31 and September 27, 2026

DJ entertainment, flavored beers. Sauerkraut appetizer, dessert, and coffee.

Free for children under 10. 20 euros.

L’événement Soirée choucroute et fête de la bière Marainviller a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS