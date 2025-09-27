Soirée choucroute et karaoké Salle polyvalente Morlaàs
Soirée choucroute et karaoké Salle polyvalente Morlaàs samedi 27 septembre 2025.
Soirée choucroute et karaoké
Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Soirée conviviale et festive avec karaoké et piste de danse. .
Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 65 02
English : Soirée choucroute et karaoké
German : Soirée choucroute et karaoké
Italiano :
Espanol : Soirée choucroute et karaoké
L’événement Soirée choucroute et karaoké Morlaàs a été mis à jour le 2025-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran