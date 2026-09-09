Soirée choucroute et repas dansant Espace Elodie Sougy-sur-Loire

Informations pratiques

Sougy-sur-Loire

Soirée choucroute et repas dansant

Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :

2026-10-10

Repas dansant : Soirée choucroute

Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de notre soirée choucroute dansante !

Au menu pour les adultes :

Apéritif

Choucroute

Dessert

Café

Menu enfant :

Soft

2 saucisses-frites

Dessert

Cette soirée est organisée par l’association Un Arc-en-Ciel pour Romane.

Inscriptions avant le 3 octobre.

Venez nombreux profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la danse ! .

Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 71 21 75

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English : Soirée choucroute et repas dansant

L’événement Soirée choucroute et repas dansant Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Sud Nivernais