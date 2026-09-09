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AGENDA · Sougy-sur-Loire

Soirée choucroute et repas dansant Espace Elodie Sougy-sur-Loire

samedi 10 octobre 2026 · Espace Elodie · Sougy-sur-Loire

Soirée choucroute et repas dansant Espace Elodie Sougy-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Espace Elodie
Adresse
2 Lieu-dit Champ de la Cerise
Ville
58300 Sougy-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Sougy-sur-Loire

Soirée choucroute et repas dansant

Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :
2026-10-10

Repas dansant : Soirée choucroute
Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de notre soirée choucroute dansante !

Au menu pour les adultes :
Apéritif
Choucroute
Dessert
Café

Menu enfant :
Soft
2 saucisses-frites
Dessert
Cette soirée est organisée par l’association Un Arc-en-Ciel pour Romane.

Inscriptions avant le 3 octobre.

Venez nombreux profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la danse !   .

Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 71 21 75 

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English : Soirée choucroute et repas dansant

L’événement Soirée choucroute et repas dansant Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Sud Nivernais