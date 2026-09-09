Soirée choucroute et repas dansant Espace Elodie Sougy-sur-Loire
samedi 10 octobre 2026 · Espace Elodie · Sougy-sur-Loire
Informations pratiques
Sougy-sur-Loire
Soirée choucroute et repas dansant
Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:59:00
Date(s) :
2026-10-10
Repas dansant : Soirée choucroute
Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de notre soirée choucroute dansante !
Au menu pour les adultes :
Apéritif
Choucroute
Dessert
Café
Menu enfant :
Soft
2 saucisses-frites
Dessert
Cette soirée est organisée par l’association Un Arc-en-Ciel pour Romane.
Inscriptions avant le 3 octobre.
Venez nombreux profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la danse ! .
Espace Elodie 2 Lieu-dit Champ de la Cerise Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 71 21 75
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English : Soirée choucroute et repas dansant
L’événement Soirée choucroute et repas dansant Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Sud Nivernais