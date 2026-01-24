Soirée choucroute Fromelennes

Soirée choucroute

Rendez-vous à la salle du Richat de Fromelennes à partir de 20h. Venez vous amuser tout en dégustant un plat emblématique Alsacien. Tombola. Sur réservation (avant le 1er février) auprès de la secrétaire Danièle Daloz au 06 31 24 82 24. Tarifs Adulte 25€ Enfant (- 12 ans) 10€

Salle du Richat Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 6 31 24 82 24

Rendezvous at the Salle du Richat in Fromelennes from 8pm. Come and enjoy an emblematic Alsatian dish. Tombola. Reservations (before February 1) with secretary Danièle Daloz on 06 31 24 82 24. Prices Adults 25? Children (under 12) 10?

