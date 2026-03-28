Soirée Choucroute Garigny

Soirée Choucroute Garigny 2026-04-25

Soirée Choucroute Garigny samedi 25 avril 2026.

Soirée Choucroute

Garigny Cher

Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Réservation jusqu’au 11 avril
Kir offert
choucroute
fromage
forêt noire ou tarte aux pommes
café

Animé par le groupe Carvella 24  .

Garigny 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 53 21 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations until April 11

L’événement Soirée Choucroute Garigny a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry