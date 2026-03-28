Soirée Choucroute Garigny
Soirée Choucroute Garigny samedi 25 avril 2026.
Soirée Choucroute
Garigny Cher
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Réservation jusqu’au 11 avril
Kir offert
choucroute
fromage
forêt noire ou tarte aux pommes
café
Animé par le groupe Carvella 24 .
Garigny 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 53 21 04
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English :
Reservations until April 11
L’événement Soirée Choucroute Garigny a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry