Soirée Choucroute

Garigny Cher

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Réservation jusqu’au 11 avril

Kir offert

choucroute

fromage

forêt noire ou tarte aux pommes

café

Animé par le groupe Carvella 24 .

Garigny 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 53 21 04

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English :

Reservations until April 11

L’événement Soirée Choucroute Garigny a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry