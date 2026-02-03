Soirée choucroute garnie Varennes-Changy
Varennes-Changy Loiret
Début : 2026-03-28 19:30:00
Soirée choucroute garnie à la salle Escale animé par Jacky Laurent. Sur réservation jusqu’au 21 mars 2026. Adulte 32 € . Enfants de 9 à 13 ans 16 €. Règlement à l’inscription jusqu’au 21 mars 2026. 16 .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 54 11
English :
Sauerkraut evening
