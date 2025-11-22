Soirée Choucroute

Salle des Fêtes Genouillac Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée Choucroute

Samedi 22 Novembre

19h30

Salle des Fêtes de Genouillac

17€

10€ pour les -10 ans

Livraison sur demande

RESERVATION AVANT LE 15 NOVEMBRE

06.33.95.01.95

06.67.83.22.09

–> Creuse Avenir 2005 .

Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 95 01 95

English : Soirée Choucroute

German : Soirée Choucroute

Italiano :

Espanol : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Genouillac a été mis à jour le 2025-10-26 par Portes de la Creuse en Marche