Soirée Choucroute Genouillac

Soirée Choucroute
Samedi 22 Novembre
19h30
Salle des Fêtes de Genouillac
17€
10€ pour les -10 ans
Livraison sur demande
RESERVATION AVANT LE 15 NOVEMBRE
06.33.95.01.95
06.67.83.22.09
Creuse Avenir 2005
Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 95 01 95
