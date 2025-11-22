Soirée Choucroute Genouillac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Choucroute
Samedi 22 Novembre
19h30
Salle des Fêtes de Genouillac
17€
10€ pour les -10 ans
Livraison sur demande

RESERVATION AVANT LE 15 NOVEMBRE
06.33.95.01.95
06.67.83.22.09
Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 95 01 95 

