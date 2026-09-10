UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genouillac

Soirée Choucroute Genouillac

samedi 21 novembre 2026 · Genouillac

Soirée Choucroute Genouillac

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
23350 Genouillac
Département
Creuse
Tarif

Genouillac

Soirée Choucroute

Salle des Fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Soirée Choucroute
Samedi 21 Novembre
Salle des Fêtes de Genouillac

–> Creuse Avenir 2005   .

Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche

À voir aussi à Genouillac (Creuse)