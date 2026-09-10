Informations pratiques

Genouillac

Soirée Choucroute

Salle des Fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée Choucroute

Samedi 21 Novembre

Salle des Fêtes de Genouillac

–> Creuse Avenir 2005 .

Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche