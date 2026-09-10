AGENDA · Genouillac
Soirée Choucroute Genouillac
samedi 21 novembre 2026 · Genouillac
Informations pratiques
Genouillac
Soirée Choucroute
Salle des Fêtes Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Soirée Choucroute
Samedi 21 Novembre
Salle des Fêtes de Genouillac
–> Creuse Avenir 2005 .
Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Choucroute
L’événement Soirée Choucroute Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche
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