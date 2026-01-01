SOIRÉE CHOUCROUTE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Culture et loisirs, foyer rural de Sainte Enimie, vous propose un repas choucroute .

Inscription obligatoire avant le 23 janvier à la boucherie de Sainte Enimie.

L’association Culture et loisirs, foyer rural de Sainte Enimie, vous propose un repas choucroute .

Samedi 31 janvier à partir de 19h30 16€/8€ Salle des fêtes Sainte-Enimie

Inscription obligatoire avant le 23 janvier à la boucherie de Sainte Enimie au 04 66 48 68 09 .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 68 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Culture et loisirs, foyer rural de Sainte Enimie, proposes a choucroute meal.

Registration required before January 23 at the butcher’s shop in Sainte Enimie.

L’événement SOIRÉE CHOUCROUTE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-01-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes