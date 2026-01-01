SOIRÉE CHOUCROUTE Gorges du Tarn Causses
SOIRÉE CHOUCROUTE Gorges du Tarn Causses samedi 31 janvier 2026.
SOIRÉE CHOUCROUTE
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère
L’association Culture et loisirs, foyer rural de Sainte Enimie, vous propose un repas choucroute .
Inscription obligatoire avant le 23 janvier à la boucherie de Sainte Enimie.
Samedi 31 janvier à partir de 19h30 16€/8€ Salle des fêtes Sainte-Enimie
Inscription obligatoire avant le 23 janvier à la boucherie de Sainte Enimie au 04 66 48 68 09 .
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 68 09
English :
The association Culture et loisirs, foyer rural de Sainte Enimie, proposes a choucroute meal.
Registration required before January 23 at the butcher’s shop in Sainte Enimie.
L’événement SOIRÉE CHOUCROUTE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-01-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes