Soirée choucroute Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour
Soirée choucroute Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour samedi 18 octobre 2025.
Soirée choucroute
Rue de Verdun Centre socioculturel Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée choucroute au profit de l’ADMR du canton de Grenade-sur-l’Adour
Cette soirée est l’occasion d’accueillir la commune alsacienne de Hésingue , jumulée avec la commune de Greande-sur-l’Adour.
Un menu alsacien sera donc proposée pour le repas. .
Rue de Verdun Centre socioculturel Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 20 30 01
English : Soirée choucroute
German : Soirée choucroute
Italiano :
Espanol : Soirée choucroute
L’événement Soirée choucroute Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Grenade