Soirée choucroute Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour

Soirée choucroute Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour samedi 18 octobre 2025.

Soirée choucroute

Rue de Verdun Centre socioculturel Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Soirée choucroute au profit de l’ADMR du canton de Grenade-sur-l’Adour

Cette soirée est l’occasion d’accueillir la commune alsacienne de Hésingue , jumulée avec la commune de Greande-sur-l’Adour.

Un menu alsacien sera donc proposée pour le repas. .

Rue de Verdun Centre socioculturel Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 20 30 01

English : Soirée choucroute

German : Soirée choucroute

Italiano :

Espanol : Soirée choucroute

L’événement Soirée choucroute Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Grenade