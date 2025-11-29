Soirée Choucroute Salle Polyvalent de La Mouille Hauts de Bienne

Soirée Choucroute

Salle Polyvalent de La Mouille 214 Rue de l’Église Hauts de Bienne Jura

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez profiter d’une soirée avec au menu un apéro Bretzel pour commencer, puis une choucroute accompagnée de bière locale et de vin d’Alsace.

Sur réservation au 07 81 83 22 02 ou 03 84 60 66 55. .

Salle Polyvalent de La Mouille 214 Rue de l’Église Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 66 55

English : Soirée Choucroute

German : Soirée Choucroute

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Choucroute Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE