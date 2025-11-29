Soirée Choucroute Salle Polyvalent de La Mouille Hauts de Bienne
Soirée Choucroute
Salle Polyvalent de La Mouille 214 Rue de l’Église Hauts de Bienne Jura
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2025-11-29
Venez profiter d’une soirée avec au menu un apéro Bretzel pour commencer, puis une choucroute accompagnée de bière locale et de vin d’Alsace.
Sur réservation au 07 81 83 22 02 ou 03 84 60 66 55. .
