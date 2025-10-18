SOIRÉE CHOUCROUTE Hérépian

SOIRÉE CHOUCROUTE Hérépian samedi 18 octobre 2025.

SOIRÉE CHOUCROUTE

Hérépian Hérault

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Comité de Jumelage avec Leutkirch im Allgäu organise une soirée choucroute avec animation musicale par « Les Improvisateurs »

samedi 18 octobre 2025 à 19h30 à l’Espace Jules Ferry d’Hérépian

28€/pers. Réservation obligatoire avant le 8 octobre dans les bureaux d’Office de Tourisme de Bédarieux, Lamalou ou au musée de la Cloche et de la Sonnaille.

Renseignement au 06-08-63-27-20

Le Comité de Jumelage avec Leutkirch im Allgäu organise une soirée choucroute avec animation musicale par « Les Improvisateurs »

samedi 18 octobre 2025 à 19h30 à l’Espace Jules Ferry d’Hérépian

28€/pers. Réservation obligatoire avant le 8 octobre dans les bureaux d’Office de Tourisme de Bédarieux, Lamalou ou au musée de la Cloche et de la Sonnaille.

Renseignement au 06-08-63-27-20 .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 63 27 20

English :

The Comité de Jumelage with Leutkirch im Allgäu organizes a sauerkraut evening with musical entertainment by « Les Improvisateurs »

saturday, October 18, 2025 at 7:30pm at Espace Jules Ferry, Hérépian

28/pers. Reservations required by October 8 at the Bédarieux and Lamalou Tourist Offices or at the Musée de la Cloche et de la Sonnaille.

Information on 06-08-63-27-20

German :

Das Comité de Jumelage mit Leutkirch im Allgäu organisiert einen Sauerkrautabend mit musikalischer Unterhaltung durch « Les Improvisateurs »

samstag, den 18. Oktober 2025 um 19.30 Uhr im Espace Jules Ferry in Hérépian

28?/Pers. Reservierungen sind bis zum 8. Oktober in den Fremdenverkehrsbüros von Bédarieux und Lamalou oder im Musée de la Cloche et de la Sonnaille erforderlich.

Informationen unter 06-08-63-27-20

Italiano :

Il Comité de Jumelage con Leutkirch im Allgäu organizza una serata dedicata ai crauti con intrattenimento musicale di « Les Improvisateurs »

sabato 18 ottobre 2025 alle ore 19.30 presso l’Espace Jules Ferry di Hérépian

28 a persona Prenotazione obbligatoria entro l’8 ottobre presso gli Uffici del Turismo di Bédarieux e Lamalou o presso il Musée de la Cloche et de la Sonnaille.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06-08-63-27-20

Espanol :

El Comité de Jumelage de Leutkirch im Allgäu organiza una velada de chucrut amenizada musicalmente por « Les Improvisateurs »

sábado 18 de octubre de 2025 a las 19.30 h en el Espace Jules Ferry de Hérépian

28 ¤ por persona Reserva obligatoria antes del 8 de octubre en las oficinas de turismo de Bédarieux y Lamalou o en el Museo de la Cloche et de la Sonnaille.

Para más información, llame al 06-08-63-27-20

L’événement SOIRÉE CHOUCROUTE Hérépian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB