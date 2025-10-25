Soirée choucroute Rue Gambetta Hérisson

Le Hérisson Social Club organise samedi 25 octobre à partir de 19h une soirée choucroute ouverte à tous, pour réchauffer les cœurs et remplir les estomacs !

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

English :

The Hérisson Social Club is organizing a sauerkraut party on Saturday, October 25 from 7pm, open to all, to warm hearts and fill stomachs!

German :

Der Hérisson Social Club organisiert am Samstag, den 25. Oktober ab 19 Uhr einen Sauerkrautabend für alle, um die Herzen zu erwärmen und die Mägen zu füllen!

Italiano :

Il Club sociale di Hérisson organizza sabato 25 ottobre, a partire dalle 19.00, una serata dedicata ai crauti, aperta a tutti, per riscaldare i cuori e riempire gli stomaci!

Espanol :

El Club Social de Hérisson organiza el sábado 25 de octubre, a partir de las 19.00 horas, una velada de chucrut abierta a todos, para calentar los corazones y llenar los estómagos

