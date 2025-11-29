Soirée Choucroute La Guerche-sur-l’Aubois
Soirée Choucroute La Guerche-sur-l’Aubois samedi 29 novembre 2025.
Soirée Choucroute
Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Renseignement et réservation avec le 27 novembre
Punch et ses feuilletés, choucroute, café ou thé gourmand
Karaoké et Soirée dansante avec Paradise animation 16 .
Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 62 87 10 cdflaguerche@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Choucroute La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Loire en Berry