Soirée choucroute Salle de Kerhuel La Turballe

Soirée choucroute
Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 19:30:00
Le comité de jumelage de La Turballe-Bussang organise une soirée « Choucroute de la mer » animée par Joel Moreau.
Inscription jusqu’au 28 octobre à l’accueil de la mairie. .
Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 46 25 47
