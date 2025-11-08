Soirée choucroute Salle de Kerhuel La Turballe

Soirée choucroute Salle de Kerhuel La Turballe samedi 8 novembre 2025.

Soirée choucroute

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité de jumelage de La Turballe-Bussang organise une soirée « Choucroute de la mer » animée par Joel Moreau.

Inscription jusqu’au 28 octobre à l’accueil de la mairie. .

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 46 25 47

