Soirée choucroute Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse

Soirée choucroute

Salle des fêtes 26 bis Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Bal du foot de l’Entente sportive Maizey-Lacroix, avec une soirée choucroute (animée par un DJ).

Menu à 30 €

– Apéritif offert.

– Choucroute (possibilité de lasagnes, à préciser à la réservation).

– Salade et fromage.

– Dessert.

Menu enfant (- 12 ans) à 15 € Lasagnes

Sur réservation uniquement avant le 8 novembre au 06 27 24 34 24 ou au 06 36 41 49 77

Paiement CB acceptéTout public

30 .

Salle des fêtes 26 bis Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 27 24 34 24

English :

Entente sportive Maizey-Lacroix soccer ball, with sauerkraut party (DJ).

Menu at 30 ?

– Aperitif offered.

– Sauerkraut (lasagne available, please specify when booking).

– Salad and cheese.

– Dessert.

Children’s menu (under 12) at 15 ? lasagne

Reservations only before November 8: 06 27 24 34 24 or 06 36 41 49 77

CB payment accepted

German :

Fußballball der Entente sportive Maizey-Lacroix, mit einem Sauerkrautabend (untermalt von einem DJ).

Menü zu 30 ?

– Aperitif angeboten.

– Sauerkraut (Lasagne möglich, bitte bei der Reservierung angeben).

– Salat und Käse.

– Dessert.

Kindermenü (- 12 Jahre) zu 15 ? Lasagne

Nur mit Reservierung vor dem 8. November unter 06 27 24 34 24 oder 06 36 41 49 77

CB-Zahlung akzeptiert

Italiano :

Pallone da calcio organizzato dall’Entente sportive Maizey-Lacroix, con serata a base di crauti (DJ).

Menu a 30?

– Aperitivo offerto.

– Crauti (disponibili anche le lasagne, da specificare al momento della prenotazione).

– Insalata e formaggio.

– Dessert.

Menu per bambini (sotto i 12 anni) a 15? lasagne

Solo su prenotazione entro l’8 novembre allo 06 27 24 34 24 o allo 06 36 41 49 77

Si accettano pagamenti con carta di credito

Espanol :

Baile de fútbol organizado por la Entente sportive Maizey-Lacroix, con velada de chucrut (DJ).

Menú a 30?

– Aperitivo ofrecido.

– Chucrut (lasaña disponible, especificar en la reserva).

– Ensalada y queso.

– Postre.

Menú infantil (menores de 12 años) a 15? lasaña

Sólo con reserva previa antes del 8 de noviembre en el 06 27 24 34 24 o en el 06 36 41 49 77

Se acepta pago con tarjeta de crédito

L’événement Soirée choucroute Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-24 par OT COEUR DE LORRAINE