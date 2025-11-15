Soirée choucroute Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse
Soirée choucroute Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse samedi 15 novembre 2025.
Soirée choucroute
Salle des fêtes 26 bis Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Bal du foot de l’Entente sportive Maizey-Lacroix, avec une soirée choucroute (animée par un DJ).
Menu à 30 €
– Apéritif offert.
– Choucroute (possibilité de lasagnes, à préciser à la réservation).
– Salade et fromage.
– Dessert.
Menu enfant (- 12 ans) à 15 € Lasagnes
Sur réservation uniquement avant le 8 novembre au 06 27 24 34 24 ou au 06 36 41 49 77
Paiement CB acceptéTout public
30 .
Salle des fêtes 26 bis Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 27 24 34 24
English :
Entente sportive Maizey-Lacroix soccer ball, with sauerkraut party (DJ).
Menu at 30 ?
– Aperitif offered.
– Sauerkraut (lasagne available, please specify when booking).
– Salad and cheese.
– Dessert.
Children’s menu (under 12) at 15 ? lasagne
Reservations only before November 8: 06 27 24 34 24 or 06 36 41 49 77
CB payment accepted
German :
Fußballball der Entente sportive Maizey-Lacroix, mit einem Sauerkrautabend (untermalt von einem DJ).
Menü zu 30 ?
– Aperitif angeboten.
– Sauerkraut (Lasagne möglich, bitte bei der Reservierung angeben).
– Salat und Käse.
– Dessert.
Kindermenü (- 12 Jahre) zu 15 ? Lasagne
Nur mit Reservierung vor dem 8. November unter 06 27 24 34 24 oder 06 36 41 49 77
CB-Zahlung akzeptiert
Italiano :
Pallone da calcio organizzato dall’Entente sportive Maizey-Lacroix, con serata a base di crauti (DJ).
Menu a 30?
– Aperitivo offerto.
– Crauti (disponibili anche le lasagne, da specificare al momento della prenotazione).
– Insalata e formaggio.
– Dessert.
Menu per bambini (sotto i 12 anni) a 15? lasagne
Solo su prenotazione entro l’8 novembre allo 06 27 24 34 24 o allo 06 36 41 49 77
Si accettano pagamenti con carta di credito
Espanol :
Baile de fútbol organizado por la Entente sportive Maizey-Lacroix, con velada de chucrut (DJ).
Menú a 30?
– Aperitivo ofrecido.
– Chucrut (lasaña disponible, especificar en la reserva).
– Ensalada y queso.
– Postre.
Menú infantil (menores de 12 años) a 15? lasaña
Sólo con reserva previa antes del 8 de noviembre en el 06 27 24 34 24 o en el 06 36 41 49 77
Se acepta pago con tarjeta de crédito
L’événement Soirée choucroute Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-24 par OT COEUR DE LORRAINE