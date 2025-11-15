Soirée choucroute Lamonzie-Saint-Martin
samedi 15 novembre 2025.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
15 novembre 2025
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez profiter d’une soirée choucroute, avec animation accordéon .
Ambiance bavaroise.
Menu:
Apéritif avec Bretzel
Choucroutes garnie 5 viandes
Tartes au pommes
1 verres de bières ou de vins .
Salle des fêtes Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 41 68 rotary24100@gmail.com
