Soirée choucroute Lamonzie-Saint-Martin

Soirée choucroute Lamonzie-Saint-Martin samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez profiter d’une soirée choucroute, avec animation accordéon .
Ambiance bavaroise.
Menu:
Apéritif avec Bretzel
Choucroutes garnie 5 viandes
Tartes au pommes
1 verres de bières ou de vins   .

Salle des fêtes Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 41 68  rotary24100@gmail.com

L’événement Soirée choucroute Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides