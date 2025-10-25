Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel

Soirée Choucroute

Salle des fêtes 5 bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

plein tarif

2025-10-25

2025-10-25

2025-10-25

Venez passer une soirée conviviale autour d’une délicieuse choucroute !

Au menu apéritif, choucroute garnie, fromage, glace, un verre de bière ou de vin, et café.

Réservation obligatoire avant le 18 octobre.

Apporter vos couverts. .

Salle des fêtes 5 bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64

