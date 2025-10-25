Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel
Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel samedi 25 octobre 2025.
Soirée Choucroute
Salle des fêtes 5 bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Venez passer une soirée conviviale autour d’une délicieuse choucroute !
Au menu apéritif, choucroute garnie, fromage, glace, un verre de bière ou de vin, et café.
Réservation obligatoire avant le 18 octobre.
Apporter vos couverts. .
Salle des fêtes 5 bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64
English : Soirée Choucroute
German : Soirée Choucroute
Italiano :
Espanol : Soirée Choucroute
L’événement Soirée Choucroute Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2025-10-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides