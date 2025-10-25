Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel
Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel samedi 25 octobre 2025.
Soirée Choucroute
Salle des fêtes Le bourg Lamothe-Montravel Dordogne
Après avoir mis le cap sur les îles créoles en 2024, le Comité des Fêtes vous propose cette année un voyage un peu moins lointain… mais tout aussi dépaysant !
Direction le Nord-Est de la France l’Alsace.
Une région riche en traditions, en convivialité et surtout en gastronomie.
Alors, préparez vos papilles la choucroute garnie s’invite à Lamothe-Montravel pour une soirée alsacienne pleine de saveurs et de bonne humeur !
Repas complet & animations tout au long de le soirée. .
English : Soirée Choucroute
The association Les Chiens de la Meute du Lamothais is organizing a sauerkraut dance.
German : Soirée Choucroute
Der Verein Les Chiens de la Meute du Lamothais organisiert einen Tanzabend mit Sauerkraut.
Italiano :
Espanol : Soirée Choucroute
La asociación Les Chiens de la Meute du Lamothais organiza un baile del chucrut.
