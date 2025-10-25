Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel

Soirée Choucroute Salle des fêtes Lamothe-Montravel samedi 25 octobre 2025.

Soirée Choucroute

Salle des fêtes Le bourg Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Après avoir mis le cap sur les îles créoles en 2024, le Comité des Fêtes vous propose cette année un voyage un peu moins lointain… mais tout aussi dépaysant !

Direction le Nord-Est de la France l’Alsace.

Une région riche en traditions, en convivialité et surtout en gastronomie.

Alors, préparez vos papilles la choucroute garnie s’invite à Lamothe-Montravel pour une soirée alsacienne pleine de saveurs et de bonne humeur !

Repas complet & animations tout au long de le soirée. .

Salle des fêtes Le bourg Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64

English : Soirée Choucroute

The association Les Chiens de la Meute du Lamothais is organizing a sauerkraut dance.

German : Soirée Choucroute

Der Verein Les Chiens de la Meute du Lamothais organisiert einen Tanzabend mit Sauerkraut.

Italiano :

Espanol : Soirée Choucroute

La asociación Les Chiens de la Meute du Lamothais organiza un baile del chucrut.

L’événement Soirée Choucroute Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides