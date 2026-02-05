Soirée choucroute Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Soirée choucroute

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Partagez un moment convivial autour d’une soirée choucroute ! Au menu choucroute généreuse, fromage, salade, dessert et café, le tout dans une ambiance festive animée pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 82 93 lslalurcy@gmail.com

English :

Share a convivial moment over an evening of sauerkraut! On the menu: generous sauerkraut, cheese, salad, dessert and coffee, all in a lively, festive atmosphere for a fun-filled evening.

