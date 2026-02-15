Soirée choucroute Malleret-Boussac

Soirée choucroute

Salle des fêtes Malleret-Boussac Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Soirée choucroute par l’association la Gerbaude, au menu kir, choucroute, salade, fromages, tartelette, café

Animé par C.Martin & C.Bancelin .

Salle des fêtes Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08

