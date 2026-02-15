Soirée choucroute Malleret-Boussac
Soirée choucroute Malleret-Boussac samedi 28 mars 2026.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Malleret-Boussac Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée choucroute par l’association la Gerbaude, au menu kir, choucroute, salade, fromages, tartelette, café
Animé par C.Martin & C.Bancelin .
Salle des fêtes Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée choucroute Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-02-13 par Creuse Confluence Tourisme