Soirée choucroute

Manzac-sur-Vern Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée choucroute

potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere

Soirée choucroute

potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere .

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 35 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée choucroute

Sauerkraut evening

soup sauerkraut cheese dessert coffee a glass of beer

L’événement Soirée choucroute Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux