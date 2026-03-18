Soirée choucroute Manzac-sur-Vern
Soirée choucroute Manzac-sur-Vern samedi 4 avril 2026.
Soirée choucroute
Manzac-sur-Vern Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Soirée choucroute
potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere
Soirée choucroute
potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere .
Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 35 41
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English : Soirée choucroute
Sauerkraut evening
soup sauerkraut cheese dessert coffee a glass of beer
L’événement Soirée choucroute Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux