Soirée choucroute Manzac-sur-Vern

Soirée choucroute Manzac-sur-Vern 2026-04-04

Soirée choucroute Manzac-sur-Vern samedi 4 avril 2026.

Soirée choucroute

Manzac-sur-Vern Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Soirée choucroute
potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere
Soirée choucroute
potage choucroute garnie fromage dessert café une chope de biere   .

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 35 41 

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English : Soirée choucroute

Sauerkraut evening
soup sauerkraut cheese dessert coffee a glass of beer

L’événement Soirée choucroute Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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