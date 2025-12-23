SOIREE CHOUCROUTE, route de la Grange au Gui Moirans-en-Montagne

SOIREE CHOUCROUTE

route de la Grange au Gui Stade municipal Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

2026-01-17

Samedi 17 janvier 2026 en après-match de la belle affiche opposant notre équipe N3 à AJ Auxerre 2

salle de réception stade de Moirans-En-Montagne

ouverture dès 18h00 service à partir de 20h00

– sur place menu à 20 euros (choucroute, tarte, café)

– à emporter part de choucroute à 15 euros

Rejoignez-nous pour une soirée festive autour d’un repas convivial !

Réservation obligatoire auprès du secrétariat avant le 09 janvier.

Tout paiement( espèce, cb, chèque) à faire parvenir au secrétariat.

Lien du formulaire https://drive.google.com/file/d/1zVaFVw9GoJH89s7oQPqZRm3npjCl9GM_/view?usp=drive_link

Formulaire disponible également sur notre site internet

On vous attend nombreux ! .

