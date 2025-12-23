SOIREE CHOUCROUTE, route de la Grange au Gui Moirans-en-Montagne
SOIREE CHOUCROUTE, route de la Grange au Gui Moirans-en-Montagne samedi 17 janvier 2026.
Début : 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17 23:00:00
2026-01-17
Samedi 17 janvier 2026 en après-match de la belle affiche opposant notre équipe N3 à AJ Auxerre 2
ouverture dès 18h00 service à partir de 20h00
– sur place menu à 20 euros (choucroute, tarte, café)
– à emporter part de choucroute à 15 euros
Rejoignez-nous pour une soirée festive autour d’un repas convivial !
Réservation obligatoire auprès du secrétariat avant le 09 janvier.
Tout paiement( espèce, cb, chèque) à faire parvenir au secrétariat.
Lien du formulaire https://drive.google.com/file/d/1zVaFVw9GoJH89s7oQPqZRm3npjCl9GM_/view?usp=drive_link
Formulaire disponible également sur notre site internet
On vous attend nombreux ! .
route de la Grange au Gui Stade municipal Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 13 62 11 animations@jurasudfoot.fr
