Soirée Choucroute Foyer rural Montaignac-sur-Doustre
Soirée Choucroute Foyer rural Montaignac-sur-Doustre samedi 15 novembre 2025.
Soirée Choucroute
Foyer rural 6 Rue des Écoles Montaignac-sur-Doustre Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
La traditionnelle du foot est de retour !
N’oubliez pas de faire vos réservations les places sont limitées … .
Foyer rural 6 Rue des Écoles Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 88 35
English : Soirée Choucroute
German : Soirée Choucroute
Italiano :
Espanol : Soirée Choucroute
L’événement Soirée Choucroute Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières