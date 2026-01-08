Soirée choucroute Salle du Pré Aubert Montiers-sur-Saulx

Salle du Pré Aubert 2 Chemin de la Forge Montiers-sur-Saulx Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
Soirée choucroute, animée par Prosit Orchester.
Organisé par le Comité des fêtes. Réservation avant le 31/01.Tout public
Salle du Pré Aubert 2 Chemin de la Forge Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 89 51 48 00 

English :

Sauerkraut evening, hosted by Prosit Orchester.
Organized by the Comité des fêtes. Reservations by 31/01.

