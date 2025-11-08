Soirée choucroute Naillat
Soirée choucroute, organisée par le comité des fêtes de Naillat, à la salle des fêtes à partir de 19h30. Menu Paëlla, salade fromage, dessert. Tarif 18€ Adulte, 9€ moins de 12 ans.
Soirée animée par DJ Jérôme.
Réservations au 06 67 41 28 63 ou 06 77 55 51 11 84 avant le 3 novembre. .
salle des fêtes Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 28 63
