Soirée Choucroute place du Champs de foire Neuilly-le-Réal
place du Champs de foire Salle polyvalente Henri Baron Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Soirée choucroute avec animation musicale avec Williams et Manisoul. Organisée par le comité des fêtes.
place du Champs de foire Salle polyvalente Henri Baron Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47
English :
Sauerkraut evening with musical entertainment by Williams and Manisoul. Organized by the Comité des fêtes.
