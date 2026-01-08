Soirée Choucroute place du Champs de foire Neuilly-le-Réal

Soirée Choucroute

place du Champs de foire Salle polyvalente Henri Baron Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée choucroute avec animation musicale avec Williams et Manisoul. Organisée par le comité des fêtes.

.

place du Champs de foire Salle polyvalente Henri Baron Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sauerkraut evening with musical entertainment by Williams and Manisoul. Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Soirée Choucroute Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région