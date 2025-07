Soirée Choucroute ou Lasagnes Mazet-Saint-Voy

Soirée Choucroute ou Lasagnes Mazet-Saint-Voy lundi 14 juillet 2025.

Soirée Choucroute ou Lasagnes

Place du village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 12:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Les pompiers du village organisent une paëlla géante pour tous ! En plein air, repli si besoin.

.

Place du village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 55 24 11

English :

The village firefighters are organizing a giant paella for all! Open-air, retreat if necessary.

German :

Die Feuerwehr des Dorfes organisiert eine Riesenpaëlla für alle! Im Freien, bei Bedarf Rückzug.

Italiano :

I vigili del fuoco del villaggio organizzano una paella gigante per tutti! All’aperto, se necessario, ritirata.

Espanol :

Los bomberos del pueblo organizan una paella gigante para todos Al aire libre, retirada si es necesario.

L’événement Soirée Choucroute ou Lasagnes Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon