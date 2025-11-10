Soirée choucroute Salle Malacrida Pélissanne

Soirée choucroute

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 19h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Monsieur le Maire vous invite à partager une soirée conviviale et chaleureuse autour d’un plat de saison la choucroute !

Dj (Julien Hory) et ambiance musicale seront également de la partie !



Menu

Choucroute

Fromage, pain

tarte aux fruits



Buvette sur place (en supplément). .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

You are invited to share a friendly evening and to taste a typical dish the choucroute !

German :

Der Bürgermeister lädt Sie zu einem geselligen und herzlichen Abend rund um ein Gericht der Saison ein: Sauerkraut!

Italiano :

Il Sindaco vi invita a condividere una serata calda e amichevole davanti a un piatto di stagione: i crauti!

Espanol :

El alcalde le invita a compartir una velada cálida y amistosa en torno a un plato de temporada: ¡el chucrut!

