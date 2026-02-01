Soirée choucroute

Petite-Rosselle Moselle

Soirée choucroute au Kaffeeklatsch. Le Chef K vous invite à une soirée 100% alsacienne autour de sa choucroute royale en bocaux. Places limitées réservations conseillée. Venez partager un moment chalereux, gourmand et typiquement alsacien.Tout public

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

Sauerkraut evening at Kaffeeklatsch. Chef K invites you to a 100% Alsatian evening of his royal sauerkraut in jars. Places are limited reservations recommended. Come and share a warm, gourmet and typically Alsatian moment.

