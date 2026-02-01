Soirée choucroute Petite-Rosselle
Soirée choucroute Petite-Rosselle vendredi 20 février 2026.
Soirée choucroute
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Soirée choucroute au Kaffeeklatsch. Le Chef K vous invite à une soirée 100% alsacienne autour de sa choucroute royale en bocaux. Places limitées réservations conseillée. Venez partager un moment chalereux, gourmand et typiquement alsacien.Tout public
39 .
Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sauerkraut evening at Kaffeeklatsch. Chef K invites you to a 100% Alsatian evening of his royal sauerkraut in jars. Places are limited reservations recommended. Come and share a warm, gourmet and typically Alsatian moment.
L’événement Soirée choucroute Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-02-10 par FORBACH TOURISME