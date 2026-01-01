Soirée choucroute Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves

Soirée choucroute

Lieu-dit Kerilly Espace Culturel an dour meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Organisé par le comité de jumelage Plestin Feldheim

Possibilité d’emporter à partir de 18h30 .

Lieu-dit Kerilly Espace Culturel an dour meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 79 23 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée choucroute Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose