Soirée choucroute Port-Mort vendredi 19 décembre 2025.
102 Grande Rue Port-Mort
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le SPN Plongée Vernon vous invite à partager un moment convivial autour d’une délicieuse choucroute, le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Rendez-vous au 102 Grande Rue à Port-Mort pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise. .
contact.spnplongee@gmail.com
