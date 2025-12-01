Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée choucroute Port-Mort vendredi 19 décembre 2025.

102 Grande Rue Port-Mort Eure

Début : 2025-12-19 20:00:00
Le SPN Plongée Vernon vous invite à partager un moment convivial autour d’une délicieuse choucroute, le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Rendez-vous au 102 Grande Rue à Port-Mort pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise.   .

102 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie   contact.spnplongee@gmail.com

