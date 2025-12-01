Soirée choucroute

102 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le SPN Plongée Vernon vous invite à partager un moment convivial autour d’une délicieuse choucroute, le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Rendez-vous au 102 Grande Rue à Port-Mort pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise. .

102 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact.spnplongee@gmail.com

L’événement Soirée choucroute Port-Mort a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération