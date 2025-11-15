Soirée choucroute Rambucourt
Soirée choucroute Rambucourt samedi 15 novembre 2025.
Soirée choucroute
Rambucourt Meuse
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’ASC Rambucourt organise une soirée choucroute dansante le 15 novembre !
Inscription obligatoire avant le 8 novembre (inclus) au 07.81.43.78.30 ou par mail jeanck1@free.fr
Menu à 30€
– choucroute garnie
– Fromage & salade
– Forêt Noire
Menu enfant à 10€
– Knack & pomme noisette
Fromage & salade
– glaceTout public
30 .
Rambucourt 55300 Meuse Grand Est +33 7 81 43 78 30 jeanck1@free.fr
English :
ASC Rambucourt is organizing a sauerkraut dance on November 15!
Registration required by November 8 (inclusive) on: 07.81.43.78.30 or by e-mail: jeanck1@free.fr
Menu at 30?
– sauerkraut with garnish
– Cheese & salad
– Black Forest
Children’s menu at 10?
– Knack & hazelnut apple
Cheese & salad
– ice cream
German :
Der ASC Rambucourt organisiert am 15. November einen Sauerkraut-Tanzabend!
Anmeldung bis zum 8. November (einschließlich) erforderlich unter: 07.81.43.78.30 oder per Mail: jeanck1@free.fr
Menü für 30?
– sauerkraut mit Beilagen
– Käse und Salat
– Schwarzwald
Kindermenü für 10?
– Knack & Haselnussapfel
Käse & Salat
– eis
Italiano :
L’ASC Rambucourt organizza un ballo dei crauti il 15 novembre!
Iscrizione obbligatoria entro l’8 novembre (compreso) al numero: 07.81.43.78.30 o via e-mail: jeanck1@free.fr
Menu a 30?
– crauti con guarnizione
– Formaggio e insalata
– Foresta nera
Menu per bambini a 10?
– Knack e mela alla nocciola
Formaggio & insalata
– gelato
Espanol :
ASC Rambucourt organiza un baile del chucrut el 15 de noviembre
Inscripción obligatoria antes del 8 de noviembre (inclusive) en el teléfono: 07.81.43.78.30 o por correo electrónico: jeanck1@free.fr
Menú a 30?
– chucrut con guarnición
– Queso y ensalada
– Selva Negra
Menú infantil a 10?
– Knack y manzana avellana
Queso y ensalada
– helado
L’événement Soirée choucroute Rambucourt a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE