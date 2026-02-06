Soirée choucroute Route de Razac Razac-d’Eymet
Soirée choucroute Route de Razac Razac-d’Eymet samedi 28 février 2026.
Soirée choucroute
Route de Razac Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Razac d’Eymet en fête vous propose une soirée Choucroute.
Au menu
– Apéritif
– Soupe aux légumes
– Choucroute maison
– Dessert, pain et vin compris
Sur réservation. .
Route de Razac Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89 razac.en.fete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée choucroute
L’événement Soirée choucroute Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides