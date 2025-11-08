Soirée Choucroute Rodemack

Soirée Choucroute Rodemack samedi 8 novembre 2025.

Soirée Choucroute

Place des Baillis Rodemack Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Choucroute, bonne humeur et convivialité au menu ! Ne ratez pas la soirée la plus savoureuse de l’année à Rodemack !

Le Moto Club Roademackadam vous invite à sa traditionnelle soirée choucroute dans une ambiance chaleureuse et festive avec une animation musicale assurée par Dorian. Vous pourrez ainsi profiter d’un menu complet alsacien.

Nombre de places très limitées réservation et paiement avant le 31 Octobre 2025 au 0680997400 ou par mail à roadmackadam57@gmail.com.Tout public

Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est secretaire@rodemack-foyer.eu

English :

Sauerkraut, good humor and conviviality on the menu! Don’t miss the tastiest evening of the year in Rodemack!

The Moto Club Roademackadam invites you to its traditional sauerkraut evening in a warm and festive atmosphere, with musical entertainment provided by Dorian. Enjoy a full Alsatian menu.

Limited number of places: book and pay before October 31, 2025 at 0680997400 or by e-mail at roadmackadam57@gmail.com.

German :

Sauerkraut, gute Laune und Geselligkeit auf dem Menü! Verpassen Sie nicht den schmackhaftesten Abend des Jahres in Rodemack!

Der Moto Club Roademackadam lädt Sie zu seinem traditionellen Sauerkrautabend in einer herzlichen und festlichen Atmosphäre mit musikalischer Unterhaltung durch Dorian ein. Sie werden ein komplettes elsässisches Menü genießen können.

Sehr begrenzte Anzahl an Plätzen: Reservierung und Bezahlung vor dem 31. Oktober 2025 unter 0680997400 oder per E-Mail an roadmackadam57@gmail.com.

Italiano :

Crauti, buon umore e convivialità nel menu! Non perdetevi la serata più gustosa dell’anno a Rodemack!

Il Moto Club Roademackadam vi invita alla tradizionale serata dei crauti in un’atmosfera calda e festosa, con l’intrattenimento musicale di Dorian. Potrete gustare un menu alsaziano completo.

I posti sono limitati, quindi prenotate e pagate entro il 31 ottobre 2025 all’indirizzo 0680997400 o via e-mail a roadmackadam57@gmail.com.

Espanol :

Chucrut, buen humor y buena convivencia en el menú No te pierdas la velada más sabrosa del año en Rodemack

El Moto Club Roademackadam te invita a su tradicional velada del chucrut en un ambiente cálido y festivo, con animación musical a cargo de Dorian. Disfrute de un completo menú alsaciano.

Las plazas son limitadas, así que reserva y paga antes del 31 de octubre de 2025 en 0680997400 o por correo electrónico a roadmackadam57@gmail.com.

