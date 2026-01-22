Soirée Choucroute royale Salle polyvalente Losse
Soirée Choucroute royale Salle polyvalente Losse samedi 14 février 2026.
Si les landais aiment leur gastronomie, ils ne boudent pas celle des autres ! La preuve en est avec ce repas qui mettra à l’honneur ce plat venu tout droit du Nord-Est !
Soirée animée par Les Gavroches.
Réservations jusqu’au 9 Février.
Au menu Choucroute royale garnie au jarret | Munster | Nid d’abeilles | Vin, bière et café compris.
Salle polyvalente 1 D377 Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02
English :
While the Landes love their own food, they don’t shy away from that of others! The proof is in the pudding with this meal featuring a dish straight from the North-East!
Evening entertainment by Les Gavroches.
Reservations until February 9.
