Soirée Choucroute royale Salle polyvalente Losse

Soirée Choucroute royale

Salle polyvalente 1 D377 Losse Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Si les landais aiment leur gastronomie, ils ne boudent pas celle des autres ! La preuve en est avec ce repas qui mettra à l’honneur ce plat venu tout droit du Nord-Est !

Soirée animée par Les Gavroches.

Réservations jusqu’au 9 Février.

Au menu Choucroute royale garnie au jarret | Munster | Nid d’abeilles | Vin, bière et café compris.

Salle polyvalente 1 D377 Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

English :

While the Landes love their own food, they don’t shy away from that of others! The proof is in the pudding with this meal featuring a dish straight from the North-East!

Evening entertainment by Les Gavroches.

Reservations until February 9.

