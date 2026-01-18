Soirée Choucroute Saint-Amans-des-Cots
Soirée Choucroute Saint-Amans-des-Cots samedi 7 février 2026.
Soirée Choucroute
Salle polyvalente Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-02-07
Samedi 7 février, 40ème Nuit de la Choucroute, à 20h30 à la salle polyvalente, organisée par le comité des fêtes de St-Amans-des-Côts. Repas dansant animé par Lucien Domergue et son orchestre.
Réservations au 05.65.44.85.41 .
Salle polyvalente Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 85 41
English :
Saturday February 7, 40th Sauerkraut Night, 8.30pm at the Salle Polyvalente, organized by the St-Amans-des-Côts Festival Committee. Dinner and dance with Lucien Domergue and his orchestra.
L’événement Soirée Choucroute Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)