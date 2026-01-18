Soirée Choucroute

Salle polyvalente Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 7 février, 40ème Nuit de la Choucroute, à 20h30 à la salle polyvalente, organisée par le comité des fêtes de St-Amans-des-Côts. Repas dansant animé par Lucien Domergue et son orchestre.

Réservations au 05.65.44.85.41 .

Salle polyvalente Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 85 41

English :

Saturday February 7, 40th Sauerkraut Night, 8.30pm at the Salle Polyvalente, organized by the St-Amans-des-Côts Festival Committee. Dinner and dance with Lucien Domergue and his orchestra.

L’événement Soirée Choucroute Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)