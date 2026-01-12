Soirée Choucroute Salle des fêtes Saint-Ennemond

Soirée Choucroute

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Venez partager un moment chaleureux autour d’une authentique soirée choucroute. Convivialité, gourmandise et ambiance festive sont au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du terroir et du plaisir d’être ensemble.

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and share a warm moment around an authentic sauerkraut evening. Conviviality, gourmet delights and a festive atmosphere are the order of the day for an evening dedicated to local produce and the pleasure of being together.

