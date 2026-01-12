Soirée Choucroute Salle des fêtes Saint-Ennemond
Soirée Choucroute Salle des fêtes Saint-Ennemond samedi 28 février 2026.
Soirée Choucroute
Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Venez partager un moment chaleureux autour d’une authentique soirée choucroute. Convivialité, gourmandise et ambiance festive sont au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du terroir et du plaisir d’être ensemble.
Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 83 37 16
English :
Come and share a warm moment around an authentic sauerkraut evening. Conviviality, gourmet delights and a festive atmosphere are the order of the day for an evening dedicated to local produce and the pleasure of being together.
