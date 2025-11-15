Soirée choucroute Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Soirée choucroute

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 19h. Salle Pierre Emmanuel Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La soirée choucroute, c’est le samedi 15 novembre à partir de 19h, à la salle Pierre Emmanuel de Saint-Etienne-du-Grès !

Organisé par l’association A.GRE.AB.L.E



Venez déguster une bonne choucroute et passer un moment festif en famille ou entre amis !

Au menu Quiche lorraine, Choucroute, Munster, Forêt Noire

Buvette sur place vins d’Alsace, bière pression



Tickets disponibles jusqu’au 12/11/2024 au Café du Vieux Grès et au Tabac Presse.

Renseignements par téléphone auprès des membres de l’association

Nombre de places limité .

Salle Pierre Emmanuel Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 84 52 14

English :

The sauerkraut evening will take place on Saturday 15 November from 7pm at the Pierre Emmanuel hall in Saint-Etienne-du-Grès!

German :

Der Sauerkrautabend findet am Samstag, den 15. November, ab 19 Uhr im Saal Pierre Emmanuel in Saint-Etienne-du-Grès statt!

Italiano :

La serata dei crauti si svolge sabato 15 novembre dalle 19.00 presso la Salle Pierre Emmanuel di Saint-Etienne-du-Grès!

Espanol :

La velada del chucrut tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a partir de las 19.00 horas en la Sala Pierre Emmanuel de Saint-Etienne-du-Grès

