Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix
Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix samedi 8 novembre 2025.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée choucroute à volonté !
Au menu potage, choucroute, 1 bière offerte, dessert, café, vin compris.
Soirée animée par Julien. .
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 23 28
English : Soirée choucroute
German : Soirée choucroute
Italiano :
Espanol : Soirée choucroute
L’événement Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2025-10-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides