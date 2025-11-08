Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix

Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix samedi 8 novembre 2025.

Soirée choucroute

Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée choucroute à volonté !

Au menu potage, choucroute, 1 bière offerte, dessert, café, vin compris.

Soirée animée par Julien. .

Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 23 28

English : Soirée choucroute

German : Soirée choucroute

Italiano :

Espanol : Soirée choucroute

L’événement Soirée choucroute Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2025-10-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides