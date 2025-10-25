Soirée choucroute Saint-Hymer
Téléthon 2025
L’Association Les balades stéphanoises , en partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Hymer, organise au profit du téléthon une soirée choucroute, accompagnée par Aurélie Ysebaert, piano-voix, puis soirée dansante par DJ Boom Animations.
3 formules au choix Menu choucroute, menu assiette anglaise, menu enfant.
Des tickets de tombola seront en vente toute la soirée 2 €.
Avec le soutien des communes de Beaumont-en-Auge, Glanville, Saint-Etienne-la-Thillaye, Saint-Hymer, Saint-Julien-sur-Calonne, Tourville-en-Auge et Tourgéville. .
Salle des fêtes Saint-Hymer 14130 Calvados Normandie +33 6 85 55 14 43 chleb58@orange.fr
