Soirée choucroute

Saint-Priest-la-Marche Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : Vendredi 2026-03-21 19:30:00

Soirée festive à Saint Priest la Marche

Soirée choucroute avec orchestre Gégé musette . Présentation de la reine 2026.

Pensez à réserver. 22 .

Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 51 19 64

English :

Festive evening at Saint Priest la Marche

