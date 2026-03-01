Soirée choucroute Saint-Priest-la-Marche
Soirée choucroute Saint-Priest-la-Marche samedi 21 mars 2026.
Soirée choucroute
Saint-Priest-la-Marche Cher
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : Vendredi 2026-03-21 19:30:00
Soirée festive à Saint Priest la Marche
Soirée choucroute avec orchestre Gégé musette . Présentation de la reine 2026.
Pensez à réserver. 22 .
Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 51 19 64
English :
Festive evening at Saint Priest la Marche
