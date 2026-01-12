Soirée choucroute Saint-Romain-Lachalm
Soirée choucroute Saint-Romain-Lachalm samedi 14 mars 2026.
Soirée choucroute
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
A partir de 19h soirée choucroute organisée par l’Amicale des Pompiers.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 7pm, sauerkraut evening organized by the Amicale des Pompiers.
