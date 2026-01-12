Soirée choucroute

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

A partir de 19h soirée choucroute organisée par l’Amicale des Pompiers.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 7pm, sauerkraut evening organized by the Amicale des Pompiers.

L’événement Soirée choucroute Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme